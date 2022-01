Dwóm duchownym postawiono akt oskarżenia. Podejrzani są o czyny pedofilskie wobec małoletniej

Kiedy mieli dopuścić się pedofilskich czynów obaj byli czynnymi kapłanami i pełnili posługę w jeleniogórskich parafiach. Jeden z nich nie jest już księdzem, a drugi został odesłany do Domu Księży Emerytów. O całej sprawie prokuraturę poinformowała kuria. Nie wiadomo, dlaczego ofiarą księży padła ta sama dziewczynka, ale prokuraturze udało się ustalić, że nie działali w porozumieniu.

Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, poinformował że akt oskarżenia postawiono obu mężczyznom w grudniu ubiegłego roku. Na przełomie lutego lub marca najprawdopodobniej ruszy ich proces przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze.

- Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadziła śledztwo w tej sprawie. Postępowanie toczyło się od 2020 roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożył pełnomocnik biskupa legnickiego. 23 grudnia wniesiono akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Zarzuty usłyszało podejrzanych, aktualnie już oskarżonych. Zarzuty obejmowały okres od 2012 do 2013 roku. Jednemu postawiono zarzut wielokrotnego dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej, drugiemu zarzut dopuszczenia się innych czynności seksualnej wobec osoby poniżej 15 r.ż. oraz doprowadzenia przemocą do poddania się przez nią innym czynnościom seksualnym. Przestępstwa dotyczyły tej samej małoletniej. Zarzuty nie dotyczą wspólnego działania przez dwie osoby. - poinformował Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.