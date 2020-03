Dzieci wiedzą jak bezpiecznie żyć! Rozstrzygnięcie jeleniogórskiego finału [ZDJĘCIA]

Konkurs zorganizowany jest przez Euroregion Nysa, pod patronatem Zarządu Województwa Dolnośląskiego przy współpracy wielu instytucji i placówek związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, m.in. Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Karkonoskiego Parku Narodowego czy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Na czym polegał? Uczestnicy przechodzili od stacji do stacji, na każdej musieli wykonać zadanie związane z bezpieczeństwem i pierwszą pomocą. Była np. resuscytacja, opatrywanie ran, wzywanie służb ratunkowych itp. Rywalizacja była bardzo zacięta a o miejscach na podium decydowały ułamki punktów. – Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. To dobrze, bo to znak, że w wielu szkołach do kwestii bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przykłada się dużą wagę – przyznał Janusz Łyczko, zastępcza prezydenta Jeleniej Góry.

Kategoria zerówki:

1. Miejskie Przedszkole Nr 27 Jelenia Góra (opiekun Jolanta Kujawińska)

2. Miejskie Przedszkole Nr 10 Jelenia Góra (opiekun Beata Kopa)