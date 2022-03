Dzikie zwierzęta nadziewają się na ostre ogrodzenia. Wiele z nich ginie w męczarniach lub usypia je weterynarz

Małgorzata Maszkiewcz opublikowała poruszający post na Facebooku, w którym zachęca mieszkańców Szklarskiej Poręby, ale i okolicy, żeby pomyśleli o dzikich zwierzętach, z którymi żyją w sąsiedztwie

- Na wsi nie stawia się wielkomiejskich płotów, nie dość ze są zagrożeniem dla zwierząt to jeszcze absolutnie nie wpisują się w górski czy wiejski krajobraz. Są płoty zagrodowe lub sztachetowe drewniane, które odpowiednio skonstruowane nie stanowią zagrożenia dla zwierząt. - napisała Małgorzata Maszkiewicz.

Opisała również historię jelonka, który niestety utknął w ogrodzeniu i nie przeżył.

- Ten cielak jelenia wisiał dziś na tym niepozornym płocie. Kopytko mu utknęło kiedy przeskakiwał. Kiedy przechodziłam, żył, wierzgał. Udało mi się zwerbować przechodzących turystów i kiedy podeszliśmy by go unieść i oswobodzić nogę już się niestety nie ruszał... i to nie z powodu obrażeń, a stresu, bo noga nie była nawet złamana. - dodała Maszkiewicz.