Dzisiaj (5 lutego) ruszył remont ulicy Karola Miarki. Potem stopniowo drogowcy pojawią się na innych ulicach. Roboty mają mnóstwo

Remonty dróg w Jeleniej Górze

Zima zła dla dróg

Zima to najmniej łaskawa pora roku dla dróg – przede wszystkim ze względu na pogodę. Ważny jest również stan techniczny nawierzchni, zależny od szeregu różnych czynników – takich, jak: natężenie ruchu (im więcej aut porusza się po danej drodze, tym szybciej ulega ona degradacji), sposób eksploatacji (ograniczenia tonażowe) czy stan podbudowy drogi. Swój ślad zostawiają także poprzednie naprawy jezdni lub biegnących pod nią sieci (gazowej, kanalizacyjnej czy teletechnicznej).

W efekcie w nawierzchni powstają pęknięcia i rysy. Właśnie zimą zamieniają się one w coraz większe wykruszenia, które następnie przeradzają się w dziury. Przyczyna ich powstawania tkwi w tzw. przejściach przez zero. To wahania temperatury w ciągu doby – gdy w dzień jest powyżej zera stopni Celsjusza, a nocą robi się mroźno. Najgorzej jest wtedy, gdy te wahania temperatury połączone są z opadami.

Zbierająca się w spękaniach woda zamarza i rozsadza nawierzchnię. Im częściej dochodzi do takiego procesu, tym szybciej postępuje proces degradacji – dodatkowo potęgowany przez przejeżdżające samochody.