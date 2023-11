E.Leclerc otwiera sklep w Jeleniej Górze. Kiedy zrobimy zakupy i co znajdziemy w ofercie supermarketu?

E.Leclerc w Jeleniej Górze - kiedy otwarcie?

Otwarcie hipermarketu spożywczego E.Leclerc nastąpi 15 listopada.

Tego dnia ruszy sprzedaż w nowym sklepie o powierzchni 5000 m kw.

Jeleniogórzanie dobrze znają to miejsce, bo wcześniej w pawilonie przy ulicy Jana Pawła II robili dawnej zakupy w Tesco. Po wycofaniu się tej firmy z Jeleniej Góry, obiekt przejął E.Leclerc i urządził w nim swój hipermarket.

15 listopada, w dniu otwarcia planowane są liczne atrakcje dla klientów, w tym uroczyste powitanie pierwszego gościa, a także konkursy i promocje.

Sklep jest czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 7.30 do 22.00

W niedziele handlowe od godz.- 7.30 do godz. 22.00