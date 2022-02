Ekstremalne warunki w Karkonoszach. Huraganowy wiatr nawet do 170 km/h, a ma być jeszcze gorzej

Ekstremalne warunki w Karkonoszach

Wiatr z kierunków zachodni jest bardzo silny, momentami huraganowy. Dodatkowo obniża on odczuwalną temperaturę do -25°C. Widoczność jest bardzo ograniczona, występuje duże zachmurzenie i mgła. Możliwe opady śniegu przechodzące w deszcz. Na zlodzonym podłożu zalega od 40 do 110 cm przewianego i zmrożonego śniegu.

W miejscach zalesionych mogą zalegać połamane gałęzie i przewrócone drzewa.

Ratownicy GOPR Karkonosze zdecydowanie odradzają jakiekolwiek wyjścia w góry. Warunki panujące na szlakach są bardzo trudne nawet dla dobrze przygotowanych piechurów. Przekonała się o tym wczoraj (16.02) trójka turystów, która przebywała w rejonie Śnieżki. Konieczna była ich ewakuacja przy wsparciu ratowników.

Uważajcie na siebie i śledźcie na bieżąco stronę GOPR.