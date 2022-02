Ekstremalnie trudne warunki w Karkonoszach. Ratownicy GOPR tylko w dwa dni interweniowali 10 razy

Szacuje się, że spadło 25cm do 30cm śniegu, do tego bardzo silny wiatr często przekraczający 30 m/s transportujący duże ilości śniegu, tworząc naprawdę duże depozyty (nawet do 80cm) na szlakach.

Te wszystkie czynniki złożyły się na wybitnie ciężkie warunki do wędrówek, co więcej na liczbę akcji ratowników. Tylko dzisiaj i wczoraj interweniowali 10 razy.

Według prognoz zapowiadane są kolejne opady w następnych dniach.