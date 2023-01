Elektryczne "Chińczyki" będą jeździć po ulicach Jeleniej Góry. Umowa na dostawę 20 elektrycznych autobusów dla MZK już podpisana

Elektryczny autobus Yuton jeleniogórzanie już widzieli i mogli nim się przejechać, bowiem pojazd był testowany w mieście. Opinie pasażerów i kierowców były bardzo pozytywne.

Do Jeleniej Góry przyjechał z Warszawy (470 km)przebył na jednym ładowaniu. Według zapewnień producenta w codziennej eksploatacji ładować go trzeba będzie co około 350 km. To znakomity rezultat.