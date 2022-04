Feeria egzotycznych barw w japońskim ogrodzie Siruwia i Festiwal Samurajów już na majówkę

Egzotyczna wiosna w ogrodzie japońskim Siruwia

Wiosną świat Małej Japonii jest szczególnie interesujący. Cała feeria barw zawitała do Przesiek, tworząc malownicze obrazy na tle Karkonoszy. Jeśli jeszcze nie byłeś w ogrodzie Siruwia- zachęcamy. Zabierz całą rodzinę, bo każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!

Najwyższy plac zabaw na Dolnym Śląsku

Z dziećmi bywa różnie- mogą nie docenić zachwycających roślin, harmonii i całej japońskiej otoczki. Dla nich też jest coś specjalnego- najwyższy plac zabaw na Dolnym Śląsku. Zróżnicowane poziomy trudności pozwolą na przetestowanie swoich umiejętności starszym i młodszym odwiedzającym japoński ogród Siruwia. Dziesięciometrowe zjeżdżalnie zadowolą nawet najbardziej wybrednych miłośników mocnych wrażeń. Olbrzymia piaskownica – 500 ton bielusieńkiego piasku to to co dzieci lubią najbardziej. W tym czasie, rodzice mogą podziwiać piękno ogrodu popijając prawdziwą japońską herbatę.