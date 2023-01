Ferie 2023. Odwiedź wyjątkową papugarnię. To nietypowa trakcja dla dzieci w Karpaczu. Cennik 2023

Co na pewno trzeba zrobić przed wejściem do papugarni?

O czym trzeba wiedzieć, kiedy przebywamy w papugarni w Karpaczu? Obowiązują zasady

Papugi na co dzień znajdują się w hali lotów, gdzie mogą swobodnie się przemieszczać. Jak informują właściciele, to ich dom, więc nie są trzymane w klatkach. Ptaki nie są złośliwe oraz agresywne, ale mają swoją strefę komfortu, więc może się zdarzyć, że zasygnalizują nam swoim zachowaniem, że coś im się nie podoba. Szczególnie wrażliwi powinni być rodzice dzieci, którzy przychodzą wraz z pociechami w odwiedziny do papugarni. Papug nie należy głaskać, bo nie tylko nie mają zaufania do obcych ludzi, ale w ten sposób możemy zniszczyć ich upierzenie. Poza tym najczęściej odwiedzający robią to w sytuacjach, kiedy ptaki jedzą, co może być przez nie odebrane jako chęć zabrania pożywienia i skończyć się dziobnięciem.