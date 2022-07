Festyn "Bezpieczne wakacje 2022" tym razem zagościł na Placu Piastowskim w Cieplicach ZDJĘCIA Eliza Ciepielewska

Akcja "Bezpieczne wakacje 2022" dotarła dzisiaj (15.07) na Plac Piastowski w Cieplicach. "Bezpieczne wakacje 2022" to akcja organizowana przez jeleniogórską Straż Miejską we współpracy z wszystkimi służbami mundurowymi z Jeleniej Góry. To cykliczne wydarzenie jest przeznaczone dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta i okolic.