Galaretki z kosmosu? "Nie są to grzyby ani żadne znane organizmy". Co się czai w górach koło Śnieżki?

"Myślałem ze to grzyb - Kisielnica przeźroczysta. Myliłem się. W sumie to sam nie wiem, co to jest. Chyba nikt do końca nie wie. Co prawda na internatach tego świata można poczytać o podobnych znaleziskach, ale nikt nie jest do końca w 100% pewnym, co to może być. Teorii jest dużo. Coś odzwierzęcego? Coś z kosmosu? Jakiś grzyb? Coś… po prostu coś o dziwnym wyglądzie i galaretowatej strukturze". - zastanawia się autor.