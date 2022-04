Galeria Karkonoska to jedyna taka galeria w Polsce. Do wynajęcia powierzchnie handlowe w secesyjnym budynku, w centrum Jeleniej Góry

Historia Galerii Karkonoskiej

Początki domu towarowego przy ul.1 Maja 27 sięgają początków XX wieku. Wcześniej znajdował się tu pusty plac, a naprzeciwko stał cesarski urząd pocztowy. Atrakcyjność miejsca dostrzegł kupiec R. Schuller, który postanowił wznieść budynek, spełniający funkcje użytkowe i mieszkalne. W 1905 r. budynek został oddany do użytku. Ciekawostkę stanowi fakt, w jaki sposób zaprojektowano cały budynek. To chyba jedyny taki dom towarowy na Dolnym Śląsku, gdzie klienci, chcąc wspiąć się na kolejne piętra budynku zamiast wchodzić do góry, schodzą w dół, a to dlatego, że budynek wkomponowany został w skarpę.

Na piętrze secesyjnego obiektu znajdowały się mieszkania o najwyższym standardzie. Mieszkali tu urzędnicy, lekarze, adwokaci i bankierzy. Do zakończenia II wojny światowej dom towarowy był własnością rodziny Schullerów, a na krótko po niej którymi własnością prywatną, należącą do firmy "E.Sobaszek i spółka".