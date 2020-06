Gaszyn Challenge odbija się coraz większym echem w powiecie jeleniogórskim. Coraz więcej instytucji przyłącza się do akcji pomocy dla chorych na zanik mięśni dzieci. Akcji Gaszyn Challenge, która polega na wykonaniu 10 pompek, nagraniu z tego ćwiczenia krótki filmik, wrzucenie go do sieci oraz wpłacenie pieniędzy dla dzieci, które chorują na rdzeniowy zanik mięśni. Następnie nominuje się kolejne jednostki do wykonania zadania. Brawo!

Akcję rozpoczęli strażacy z OSP Gaszyn. W ten sposób postanowili zebrać pieniądze na leczenie Wojtusia Howisa z Galewic, 18-miesięcznego chłopca chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jedyną szansą dla dziecka jest nowatorskie leczenie, którego koszt to około 10 milionów złotych. Pieniądze udało się zebrać, a akcja poszła dalej w świat.



























