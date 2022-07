Gdyby nie jej praca, nie wiedzielibyśmy co dzieje się Jeleniej Górze. Poznajcie - Rzecznik Policji Edytę Bagrowską

Jak sama mówi, ta praca sprawia jej ogromną przyjemność. Już od ponad 26 lat w zawodzie, a 18 lat jako Rzecznik Policji w Jeleniej Górze, w pocie czoła dba o to, żeby każda informacja o zdarzeniu, które dzieje się na terenie naszej kotliny, była rzetelna.

Przez kilka lat byłam związana z Wydziałem do walki z Przestępczością Gospodarczą. Tam najdłużej pracowałam, zanim przeszłam tutaj do Zespołu Komunikacji Społecznej. Wcześniej jeszcze miałam epizod zawodowy, gdzie pracowałam w Izbie Dziecka, kiedy jeszcze funkcjonowała ona w Jeleniej Górze. Od 2004 roku pełnię służbę w Zespole, chociaż wtedy to nie był zespół, a jednoosobowe stanowisko. Byłam oficerem prasowym, no i parę ładnych lat pracowałam sama.