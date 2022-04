Gdzie nie będzie prądu? Przerwy w dostawie energii elektrycznej w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim

Miasto Jelenia Góra

2022-04-29 08:00-14:00 planowane Jelenia Góra, ul. Kusocińskiego, Dębowskiego parzyste od 18 do 32, Kamiennogórska 11A, 11B, 13.

Powiat karkonoski

2022-04-28

08:00-14:00

planowane

Janowice Wielkie, ul. Pionierska, Demokratów, Pierwszego Maja, Parkowa, Leśnictwa, Zamkowa.

2022-04-28

08:00-14:00

planowane

Szklarska Poręba, ul. Izerska od 7 do 11, od 20 do 32, Punkt uzdatniania wody, Żeromskiego 6.

2022-04-28

08:30-11:30

planowane

Kowary Wojków, ul. Wojska Polskiego, Kościuszki, Górna, Jagiellońska.

2022-04-28

13:00-14:00

planowane

Janowice Wielkie, ul. Robotnicza, Leśny Dwór 11, 12, Pierwszego Maja 14, 15, 16, 19, 21, 22, 26A i od 27 do 46, Reja 1, Matejki, Kopernika 1A, 3A, 4A, 6A, od 11 do 15, ul. Zamkowa od 1 do 8, Zakład Ogrodniczy, Trzcińsko 2, 3, Aleja Wojska Polskiego 1, 1B, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, Sklep, Kolejowa Budynek PKP, Poczty, Pawilony Usługowe - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.