GOPR Karkonosze odzyskał skradzioną kurtkę. Uratowany turysta odesłał ją, a miłośnicy turystyki górskiej wsparli finansowo fundację

W sobotę (4.12) ratownicy GOPR Karkonosze udzielili pomocy i eskortowali wychłodzonego mężczyznę, który zdecydował się w samych szortach zdobyć zimową Śnieżkę. Akcja zakończyła się powodzeniem, ale jeden z ratowników został pozbawiony kurtki.

- Po zwiezieniu na dół, poszkodowany poprosił o pożyczenie kurtki jeszcze na "momencik" by zejść w niej do auta, ubrać swoje ubrania i obiecał, że chwilkę ją przywiezie. To była sobota, do dziś nie wrócił- informuje GOPR Karkonosze.