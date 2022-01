Góry Izerskie: Najlepsze naleśniki w Polsce i przepiękna zima! Chatka Górzystów to idealny cel wycieczki

Najlepsze naleśniki w Polsce. A na pewno w Górach Izerskich i Karkonoszach

Położona na Hali Izerskiej Chatka Górzystów to przytulne schronisko z dużą ciepłą salą kominkową i znakomitą kuchnią. Można tu dotrzeć niebieskim szlakiem ze Świeradowa- Zdroju lub czerwonym od strony Jakuszyc. Alternatywą dla pieszej wędrówki latem może być rower, a zimą narty biegówki. Wyprawa na Halę Izerską to świetny pomysł na wycieczkę, nie tylko za względu na piękne widoki i czyste górskie powietrze. Jest tu bowiem coś, co przyciąga turystów jak magnes. Mowa o puszystych naleśnikach z serem i jagodami, których wręcz nie można nie spróbować, odwiedzając Chatkę Górzystów.

W czym tkwi ich sekret? To przede wszystkim jagody z Hali Izerskiej przyrządzane domowym sposobem, naturalne produkty i kaflowy piec. Kultowe naleśniki serwowane są w Chatce Górzystów od 17 lat i to one wyrobiły temu miejscu wspaniałą renomę.