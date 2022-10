Green House na Zabobrzu to wegańskie bistro w Jeleniej Górze. Żeby zjeść kluseczki i kremówkę, klienci jadą do nich nawet 100 km. Galeria Alina Gierak

W Jeleniej Górze, dokładnie na Zabobrzu powstało bistro, do którego weganie ciągną jak pszczoły do miodu. Wiedzą, że tutaj nie muszą pytać o skład majonezu, kotleta w burgerze czy klopsików z sosem. To jest na 100 procent wege. Nową restaurację prowadzą Emilia Biegała i Grzegorz Majocha. Ona zajmowała się wcześniej hotelarstwem, a on jest technologiem drewna. Zobaczcie zdjęcia i dowiedzcie się, co serwują w menu. Naprawdę warto!