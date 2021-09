Groził sąsiadowi pozbawieniem życia i kradzieżą. Jeleniogórzanin bał się o swoje bezpieczeństwo i zgłosił sprawę na policję

Do zdarzenia doszło 6 września. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o groźbach karalnych.

- Tego dnia pokrzywdzony zapukał do sąsiada, aby prosić go, aby zachowywał się ciszej, gdyż z jego mieszkania dobiegały krzyki. Jego prośba wywołała u 28-latka agresję, zaczął go wyzywać, jak również grozić mu pozbawieniem życia oraz tym, że go okradnie- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP Jelenia Góra.