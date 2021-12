Grudzień w Jeleniej Górze: Przegląd prasy z listopada 2021 w Jeleniej Górze, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „To nagranie z Karkonoszy robi furorę w Internecie! Ale piękny widok! Zobaczcie! [WIDEO]”?

Przegląd listopada 2021 w Jeleniej Górze: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To nagranie z Karkonoszy robi furorę w Internecie! Ale piękny widok! Zobaczcie! [WIDEO] Każdy kto był w Karkonoszach wie, że są po prostu piękne! Po obejrzeniu tego nagrania z zimowej wyprawy na pewno się w nich zakochacie! Film robi prawdziwą furorę w Internecie. Obejrzało je już ponad 50 tys. osób! 📢 Autostrada A4 ma blisko 90 lat! Tak dolnośląski odcinek budowano w 1993 roku [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Autostrada w ubiegłym wieku miała połączyć Berlin i Wrocław (dawniej Breslau) i prowadzić aż do Bytomia. Do 1939 przy budowie drogi zatrudniano w głównej mierze bezrobotnych obywateli III Rzeszy. Natomiast podczas II wojny światowej do prac wykorzystano przymusowych robotników i więźniów. Poniemiecka autostrada przetrwała bez zmian i większych remontów aż do lat 90. XX w.

📢 Dachowanie auta w Miłkowie koło Jeleniej Góry. Trudne warunki na drodze, a kierowcy wciąż na letnich oponach [ZDJĘCIA] Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło dziś (28.11.2021 r.) w Miłkowie (powiat jeleniogórski). Samochód marki audi wypadł z drogi i dachował. Służby, które przybyły na miejsce znalazły auto na poboczu. Podróżowały nim dwie osoby.

Prasówka grudzień Jelenia Góra: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Jeleniej Góry. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trudne warunki na drodze ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa. Doszło do wypadku z udziałem trzech aut. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA] Opady śniegu sprawiły, że warunki drogowe na Drodze Sudeckiej są bardzo trudne. Dziś po południu doszło tam do wypadku z udziałem trzech aut. Dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 W Karkonoszach już biało! Zobaczcie najnowsze zdjęcia użytkowników Instagrama [GALERIA] Pierwszy śnieg przyprószył już Karkonosze. Zimową porą to pasmo górskie wygląda naprawdę imponująco. Zobaczcie wspaniałe zdjęcia, które w ostatnim czasie wykonali Internauci i zamieścili je na Instagramie z hasztagiem #karkonosze. 📢 Nie do wiary, że tak kiedyś wyglądał Karpacz! Górska miejscowości przyciąga turystów od dawna! [GALERIA] Miasto turystyczne u stóp Śnieżki przyciąga turystów od bardzo, bardzo dawna. Zobacz jak ta miejscowości zmieniła się na przestrzeni stu lat! Aż trudno uwierzyć, że tak kiedyś wyglądał Karpacz! 📢 Pamiętacie taką zimę w Jeleniej Górze? Zobaczcie jak kilkanaście lat temu zasypało miasto! [GALERIA] Prognoza pogody przewiduje pierwsze opady śniegu w tym roku. W kilku miastach już posypało m.in. Wałbrzychu czy Kłodzku. W ostatnich latach ciężko w Jeleniej Górze o porządne ilości śniegu. Zobaczcie zdjęcia sprzed kilkunastu lat. To dopiero była zima! Pamiętacie?

📢 KORONAWIRUS. W tych powiatach na Dolnym Śląsku jest tragicznie! Zobacz czarne i czerwone strefy! Którym dolnośląskim powiatom najbliżej obecnie do strefy czerwonej i czarnej? Zobaczcie! Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. 📢 Ośrodek Juventur kosztował "miljony", a nigdy nie rozwinął swojej działalności. Miejsce widmo przyciąga dziś artystów graffiti [ZDJĘCIA] Pieniądze na inwestycję obiektu w Jeleniej Górze, którego ruiny znajdują się przy ulicy Legnickiej, pozyskano z dawnego Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej. Kierował nim Aleksander Kwaśniewski, a samą instytucję nazywano polskim Komsomołem. ZSMP na kamień węgielny pod "Juventur" przekazało 3 mld dawnych zł, inwestując tym samym w sport turystykę i rekreację.

📢 Jelenia Góra 40 lat temu to nie to samo miasto. Na ulicach fiaty 125, Lech Wałęsa oraz czołgi. Zobaczcie mieszkańców [ZDJĘCIA] Jelenie Góra 40 lat wcześniej to zupełnie inne miasto, ale też zupełnie inni ludzie. W latach 80-tych z wizytą do centrum Karkonoszy przybył Lech Wałęsa, a dzieci były zachwycone możliwością obejrzenia czołgów. Zobacz, jak wyglądali mieszkańcy 40 lat temu.

📢 Szukają statystów w Jeleniej Górze. Reżyser pracował, m.in. z Nicole Kidman i Scarlett Johansson. Zdjęcia ruszają już w grudniu Jeżeli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę na planie filmowym oraz osobiście poczuć magię kina i przenieś się do czasów II Wojny Światowej żeby wcielić się w postacie żołnierzy niemieckich, dygnitarzy i ludności cywilnej, to serdecznie zapraszamy do udziału w CASTINGU ON LINE do dużego fabularnego filmu wojennego w koprodukcji polsko-brytyjskiej, w reżyserii Jonathana Glazera, znanego m.in. z filmów "Sexy Beast" z Benem Kingsleyem, "Pod skórą" ze Scarlett Johansson oraz "Narodziny" z Nicole Kidman. 📢 Zwierzaczkowo to miejsce w Szklarskiej Porębie, gdzie cały dzień możesz przytulać się ze zwierzętami i to prawie za darmo! [ZDJĘCIA] Zwierzaczkowo to mini zoo, znajdujące się w Szklarskiej Porębie przy ul. Piotra Skargi. Miejsce, które powstało z miłości do zwierząt, choć jego właściciele wcale tego nie planowali. Zoo czynne jest cały rok, choć teraz, w okresie jesienno-zimowym, zostaną skrócone godziny jego otwarcia.

📢 Sylwester w Karkonoaszach? Ile zapłacimy za pobyt w luksusowych hotelach w Karpaczu? Sprawdzamy TOP 10! [CENNIK, MIEJSCA, ATRAKCJE] Jeśli Sylwester, to tylko w górach? Do wydarzenia, na które czekamy niemal cały rok został już tylko miesiąc. Luksusowe hotele w Karpaczu przygotowały oferty dla swoich wymagających klientów. Zastanawiacie się, ile trzeba zapłacić za grudniowy pobyt w Karkonoszach i przywitać Nowy Rok z widokiem na Śnieżkę? Sprawdziliśmy dla Was i porównaliśmy 10 najlepszych ofert. Zobaczcie!

📢 Kultowy hotel "Sudety" na licytacji u komornika 29 listopada. Zobacz ten zjawiskowy obiekt na zdjęciach. To koniec pewnej epoki Hotel Sudety był symbolem polskiej transformacji, obiektem który w latach 90-tych święcił triumfy. Nowoczesny, funkcjonalny i niezwykle popularny. Początkowo miała to być noclegownia dla drużyn konduktorskich, ale jeszcze kilkanaście lat temu pełnił funkcję hotelową.

📢 [AKTUALIZACJA] W Pasieczniku koło Jeleniej Góry Ukrainiec ranił policjanta nożem, a sam został postrzelony w nogę Wczoraj (22.11.2021 r.) w Pasieczniku koło Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Policjant, który przyjechał na interwencję został raniony przez Ukraińca, a funkcjonariusze - po oddaniu ostrzegawczych strzałów - postrzelili mężczyznę w nogę. Prokuratura prowadzi czynności w tej sprawie. 📢 To żart! "Mistrzowie" parkowania z Jeleniej Góry pokazują, jak i gdzie nie zostawiać swoich aut [ZDJĘCIA] Na trawie, na pasach, na chodniku, na zakazie... tak parkują niektórzy kierowcy w Jeleniej Górze. Straż Miejska najczęściej odholowuje ich auta i wręcza właścicielom samochodów mandat. Pokazujemy wam przypadki parkowania, udokumentowane przez strażników, które pokazują brak wyobraźni i szacunku dla innych użytkowników dróg oraz niestosowania się do przepisów.

📢 Nieruchomości w Jeleniej Górze, Karpaczu i Podgórzynie od komornika. Niektóre doskonale nadają się pod inwestycje. Teraz za ułamek wartości Hotele, mieszkania i domy. Wszystkie będą licytowane u komornika w Jeleniej Górze i okolicach w najbliższym czasie. To doskonała okazja, żeby nabyć nieruchomości za ułamek ich wartości. Jesteście ciekawi, co pójdzie pod młotek w najbliższym czasie? Niektóre z nich są kultowe! 📢 Jelenia Góra i jeleniogórzanie w latach 70-tych i 80-tych. Pamiętacie Pewexy i sklepy Społem? [ZDJĘCIA] Minęło już 50 lat, a Jelenia Góra zdążyła się zmienić. Jak wspominacie lata 70-te i 80-te? Pamiętacie budowę bloków z wielkiej płyty na Zabobrzu, a na ulicach Fiata 126 i syrenki? Mamy dla Was ujęcia mieszkańców i miejsc, które udało się uchwycić na czarno-białych i kolorowych zdjęciach. W latach 70-tych i 80-tych królowały sklepy Społem i PEWEX-y, a zakupy były możliwe tylko na kartki. Czy pamiętacie tamte czasy? Może macie zdjęcia, którymi moglibyście się pochwalić?

📢 Papiernia "Na końcu świata" w Jeleniej Górze miała w sobie wiele magii. Dziś to miejsce woła o pomstę do nieba To była jedna z najbardziej urokliwych fabryk w Jeleniej Górze. Budynek otaczała woda, więc miejsce wyglądało jak bajki, mimo ze zamiast pierników produkowano tam papier. Dziś po dawnym przedsiębiorstwie, które zostało zniszczone krótko po wojnie zostały tylko pamiątkowe zdjęcia. Po niegdysiejszej papierni zostało niewiele śladów. 📢 Świeradów Zdrój: atrakcja goni atrakcję, a miasto poleca się na nadchodzącą zimę! To prawdziwy raj dla rodzin Świeradów-Zdrój to jedno z najpiękniejszych zakątków Karkonoszy. Od kilku lat przeżywa prawdziwy renesans, a kolejne uliczki są remontowane. Takiego deptaka przeciętego starym parkiem nie znajdziecie ani w Szklarskiej Porębie, ani w Karpaczu. Warto trochę "pozimować" w Świeradowie. Mają tu pyszną kawę i ciasto!

