Gwiazdy urodzone w Jeleniej Górze: aktorzy, prezenterzy, sportowcy. Będziecie zaskoczeni listą znanych nazwisk. ZDJĘCIA

Urodzili się w Jeleniej Górze Tomasz Kammel, do 2004 znany jako Tomasz Kamel Urodzony 12 lipca 1971 w Jeleniej Górze, polski dziennikarz, prezenter telewizyjny, producent, scenarzysta, trener i aktor. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jeleniej Górze uczęszczał do Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu[4]. Ukończył germanistykę z tytułem magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wiele lat związany z Telewizją Polską. Znacie go m.in. z programów The Voice Kids, Kocham Cię Polsko, Pytanie na śniadanie, Randka w ciemno.