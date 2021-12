Hala spacerowa w Świeradowie Zdroju jest najdłuższą na Dolnym Śląsku. Ma 80 metrów i została zbudowana z modrzewia

Hala spacerowa w Świeradowie Zdroju liczy aż 80 metrów

Nowy Dom Zdrojowy powstał w miejsce poprzedniego „Domu Źródlanego” z 1781 r.,który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru 14 grudnia 1895 r. Dzięki rodzinie Schaffgotschówzostał błyskawicznie odbudowany i już 5 lat później przyjął nowych kuracjuszy. Koszt rekonstrukcji obiektu wyniósł aż pół miliona marek, a na placu budowy pracowało 600 robotników.

Na parterze budynku znajdowały salony gier, a na piętrach umieszczono siedemdziesiąt luksusowych pokoi gościnnych. We wnętrzu budynku umieszczono obrazy malarza Kaysera-Eichberga, a także prace rzeźbiarskie Willborna i Giesecke.

Hala spacerowa wyróżnia się na tle innych, m.in., dlatego że została wykonana z modrzewia, a zdobi ją piękna roślinna polichromia i witraże. Początkowo obiekt nie był wyposażony w okna. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się źródło wody pitnej radonowo-żelazistych szczawianów. Wejście do hali jest bezpłatne, a w jej wnętrzu znajdują się sklepiki z pamiątkami, restauracje oraz miejsce do grania w duże szachy.