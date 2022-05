Hotel Silesia w Piechowicach, który od ponad 150 lat nosi tą samą nazwę!

Historia hotelu Silesia w Piechowicach

Rozwój turystyki w Piechowicach

W czasach świetności obiektu rozwojowi turystyki w tym regionie sprzyjało m .in.: wybudowanie drogi do Szklarskiej Poręby. Poprowadzona w latach 1847-1848 wzdłuż rzeki Kamiennej do dzisiaj służy mieszkańcom i turystom. Jak możemy przeczytać w książce "Piechowice. Wielka i mała historia" autorstwa Zdzisława Gasza jeszcze przed wybudowaniem tej drogi potrzeba komunikacji w regionie była na tyle duża, że woźnica Borta zorganizował codzienne przewozy zaprzęgiem konnym, do obsługi ruchu posiadał 20 pojazdów i 40 koni.