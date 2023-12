Hotele całego świata będą walczyć o tych pracowników! Najlepsi z najlepszych!

Głównym organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To druga edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich i co warto zaznaczyć, uczennica jeleniogórskiego Ekonoma w poprzedniej edycji święciła sukcesy na arenie krajowej.

Mam pozytywne nastawienie. Mam nadzieję, że uda mi się powtórzyć to, co w zeszłym roku, a nawet pójdzie mi lepiej. W tamtym roku zrozumiałam, że faktycznie to jest to, co chciałabym robić i rozwijać się w tym kierunku - wyznała Natalia Korecka, uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.