Hybrydowe Suzuki trafiło do jeleniogórskiej policji. To kolejny nieoznakowany pojazd na drogach

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43 odbyło się symboliczne przekazanie policji jeleniogórskiej nowego, nieoznakowanego radiowozu, typu crossover Hybrid marki Suzuki Sx4.

Suzuki Sx4 – to nowoczesny samochód hybrydowy. Pojazd wyposażony jest w napęd 4x4, co w znacznym stopniu poprawia właściwości jezdne w trudnych warunkach terenowych. Zakup tego radiowozu to wspólne przedsięwzięcie ze środków budżetu Policji oraz miasta Jeleniej Góry, Powiatu Karkonoskiego oraz Gminy Jeżów Sudecki. Jelenia Góra przekazała w tym roku ponad 120 tysięcy na zakup nowych radiowozów.

Zakupiony pojazd został wcześniej specjalnie przystosowany do służby w Policji zgodnie z przygotowaną przez funkcjonariuszy specyfikacją. Samochód posiada najnowocześniejsze wyposażenie ułatwiające pracę policjantów oraz zwiększające komfort oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Nowy radiowóz użytkowany będzie na terenie działania Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze.