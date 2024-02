"Idę na Pekin" , czyli gdzie? To będą widzieć tylko mieszkańcy Jeleniej Góry. Poznajcie inne nazwy typowe dla naszego miasta

Jeleniogórska gwara? Te nazwy znają tylko prawdziwi jeleniogórzanie!

Wśród jeleniogórskich określeń znajdziemy choćby nazwy miejsc już nieistniejących, które jednak nadal funkcjonują w mowie mieszkańców. Takim przykładem jest "Dom Dziecka" przy ulicy Długiej, w którym nigdy nie przebywały dzieci czy "Flora", byłe targowisko miejskie. Spotykamy się na "Majówce" (ulica 1 Maja) i idziemy na wycieczkę do "Grzybka".

Osobną grupę tworzą nazwiska znanych osób. Kiedy mówimy, że jedziemy do Szymańskich, wiadomo, że chodzi o piekarnię na Zabobrzu. Chodziliśmy także na kazania do Gniatczyka, czyli do parafii w osiedlu Czarne, której proboszczem był przez wiele lat ks. Jerzy Gniadczyk.

W galerii znajdziecie inne określenia, typowe dla naszego miasta. Czekamy na przykłady od was jeleniogórskiej gwary.