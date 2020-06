Imieniny Marcelina. Kiedy są imieniny Marcelina? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Życzenia i wierszyki na imieniny Marcelina

Życzenia na imieniny Marcelina

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Marcelinowi, bo nie mieszka w Jeleniej Górze, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Kwiaciarnie z Jeleniej Góry

💐 Kwiaciarnia