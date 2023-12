IT Fitness Test: Zdolny programista z Jeleniej Góry z nagrodą Google'a.

IT Fitness Test to kompleksowa i sprawdzona metoda oceny umiejętności cyfrowych. W swojej 11-letniej historii, badanie umożliwiło ponad 400 000 osobom sprawdzenia ich poziomu umiejętności cyfrowych. Organizatorem testu w naszym kraju jest Związek Cyfrowa Polska, czyli branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit zrzeszająca największe firmy z branży IT i RTV działające w Polsce.

Uczniowie z całej Polski od maja, sprawdzali swoje umiejętności w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, narzędzi biurowych czy mediów społecznościowych. W tym roku w teście udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i wielki sukces odniósł Marcel Brodziak - uczeń klasy drugiej technikum. Znalazł się on w grupie trzech osób wyróżnionych za ponadprzeciętne umiejętności cyfrowe w kategorii szkół średnich.