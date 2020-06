Izerska fauna i flora w obiektywie! Zobacz profesjonalne zdjęcia! [GALERIA]

Przyroda działa kojąco. Teraz, gdy mamy ograniczone możliwości cieszenia się jej urokami na żywo, warto sięgnąć po przyjemne zastępstwa. Zapraszamy Państwa do galerii zdjęć wykonanych przez Rafała Pajestkę w okolicach Świeradowa- Zdroju. Zdjęcia lasu i matki natury zachwycają- już nie możemy się doczekać, kiedy znów pójdziemy do lasu! Autor fotografii jest również współtwórcą kanału na popularnym serwisie Youtube- Aparat Przyroda i Inne Zjawiska. Zobaczcie, co na nim prezentuje!

Zapraszamy w teren razem z Aparatem Przyrodą i Innymi Zjawiskami, gdzie będziemy obcować z przyrodą w pięknych okolicach Świeradowa- Zdroju. Wideo