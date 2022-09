Jak ubiegać się o dodatek do ogrzewania jeśli korzystasz z źródeł ciepła innych niż węgiel? Eliza Ciepielewska

Jak ubiegać się o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel? pixabay.com

Wnioski o dodatek węglowy w Jeleniej Górze można składać już od sierpnia. Co jednak z gospodarstwami domowymi, które do ogrzewania używają innych źródeł ciepła? Sprawdzamy jak składać wniosek o dodatek do ogrzewania w takim przypadku.