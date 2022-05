Jak zmieniał się przez lata Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie? Eliza Ciepielewska

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobieszowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Sobieszowie. Wzniesiona w latach 1744-1745 świątynia jest dziełem miejscowych rzemieślników. Pierwotnie należał do gmina ewangelickiej, która funkcjonowała tu do 1947 r. Następnie kościół przejęli katolicy i tak jest do dzisiaj. W galerii zdjęć zebraliśmy archiwalne fotografie kościoła oraz jego najnowsze zdjęcia.