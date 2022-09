Jaka pogoda czeka nas w najbliższy weekend w Karkonoszach? (16.09-18.09) Eliza Ciepielewska

Archiwum NM

W najbliższy weekend w karkonoskich miejscowościach będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu i niższe niż do tej pory temperatury. W piątek temperatura będzie się wahać od 13 do 17 stopni Celsjusza. W pozostałe dni weekendu na naszych termometrach zanotujemy temperatury od 9 do 15°C.