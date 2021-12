Jakuszyce czekają na fanów narciarstwa biegowego. Gdzie wypożyczyć narty i zostawić samochód? Sprawdź warunki

Zima na dobre zawitała do Jakuszyc, a trasy dla narciarzy biegowych są skrupulatnie przygotowywane. Dziś (8.12) ratrak wyjechał na trasy po raz trzeci. Przejechał przez Dolny Dukt, Górny Dukt, z Rozdroża pod Cichą Równią na kopalnię i do Orla, z Orla przez Samolot do Jakuszyc. Zrobił też odnogi od Samolotu - trasy Maćkowiaka, Cichą Równię oraz odcinek z Rozdroża Miedzianego do trasy Elektrowni Turów.

Pokrywa śnieżna jest spora, a trasy dobrze przygotowane. Pamiętajmy jednak, że to początek sezonu i w niektórych miejscach jak na zjeździe do Orlego i Jakuszyc należy zachować ostrożność.