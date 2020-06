Jakuszyce: Dolnośląskie Centrum Sportu w budowie. Prace postępują bez przeszkód [ZDJĘCIA/FILM]

Jak postępują prace przy DCS?

Obecnie wykonywane są prace ziemne w obrębie budynku „B” – fachowcy mówią o tym "kształtowanie dna wykopu oraz wymiana gruntu na stabilizację cementową 1,5-2,5MPa w polu wyznaczonym przez osie 14-18 / F-H oraz w polu 5-14 / A-B", trwają prace przy kanalizacji podposadzkowej w obrębie budynku „B”, kontynuowana jest wykonywanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej ścian garażu ratraków i długiego tunelu dostępowego oraz ścian mostka narciarskiego, ciągle trwają roboty zbrojarskie i betonowanie na płycie fundamentowej budynku „B”, a także zbrojenie i betonowanie ścian. Obiekt jak widać rośnie w oczach.

Co powstaje na Polanie Jakuszyckiej?

Przede wszystkim nowoczesne, ergonomiczne budynki, z zielonymi dachami, w których będą wszystkie niezbędne elementy do uprawiania zawodowego i amatorskiego sportu. Z jednej strony szatnie i pomieszczenia do smarowania nart, z drugiej - pomieszczenia VIP, zaplecze konferencyjne i gastronomiczne. Powstanie sala gimnastyczna do treningu dla siatkarzy i koszykarzy. Zaplanowano również 38 pokoi hotelowych z komorami hipoksyjnymi, hotel turystyczny na 190 miejsc, centrum odnowy biologicznej z siłownią oraz basenem. Latem do dyspozycji będzie boisko treningowe ze sztuczną trawą i bieżniami lekkoatletycznymi (200 m i 60 m), które zimą będzie pełniło rolę ministadionu do szkolenia dzieci i młodzieży. Obiekt będzie także przystosowany dla paraolimpijczyków.