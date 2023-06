Jedyna Fińska Wioska w Polsce z Domkiem Muminka w sercu Karkonoszy. W Borowicach znajdziemy kawałek północnej Europy i bajeczne krajobrazy

Borowice to niewielka wioska, która położona jest w malowniczej części Karkonoszy, w Dolinie Pięciu Potoków. Magiczna miejscowość od lat przyciągała fanów poezji śpiewanej, którzy tłumnie gromadzili się na zielonej łące, żeby na świeżym powietrzu posłuchać Organka, Renaty Przemyk, Piotra Bukartyka czy zespołu Plateu. W Borowicach znajduje się też Kalevala, czyli cząstka Finlandii otwarta na gości oraz niemal bezludne szlaki turystyczne. Dlaczego jeszcze warto tu przyjechać?

Borowice znane z festiwalu "Gitarą i...". Co z tegoroczną edycją?

W 2023 roku nie obędzie się jeden z najpopularniejszych festiwali poezji śpiewanej w Polsce, który po dwóch latach znów powrócił do Borowic. Decyzja wójta wydaje się nieodwołalna. Impreza została odwołana z powodu wciąż rosnących kosztów. Nie była biletowana, a amatorzy gitarowych dźwięków przyjeżdżali tu z całej Polski, siadając na trawie lub "przytarganych" ze sobą leżakach. Ostatni festiwal został zorganizowany z dużym przytupem i szeroko promowany w mediach społecznościowych. Stali bywalcy wyrazili swoje niezadowolenie w komentarzach na Facebooku, ale raczej nie zmieni to stanowiska lokalnego samorządu. Muzyczne echa w Borowicach nie milkną jednak, bo koncerty gwiazd wielkiego formatu organizowane są od niedawna w Kalevali. Czym jest i przez kogo została założona?

Fińska wioska Kalevala i koncert Ralpha Kamińskiego już w sierpniu

To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie przy ulicy Lapońskiej 1 przeniesiemy się na chwilę do północnej Europy. Znajdziemy tu namioty lavvu, a także beczkę kąpielową oraz chaty z grillami. Przy wejściu do wioski znajduje się Dom Muminka, którego pilnują psy rasy Husky: Kalev, Sampo i Lappi. Na miejscu spotkamy także renifery: Tuuli i Lumi oraz poczujemy klimat z zupełnie innego świata. Wszystkie budowle zostały wykonane ze skandynawskiego drewna i przy współpracy z fińskimi budowniczymi. Miejsce jest niezwykle popularne, a zawdzięcza to głównie rekomendacjom. Justyna Orlik - Poczta pantoflowa to jest taka nasza moc. To nie jest tak, że nie potrzebujemy reklamy, bo mocno działamy w social mediach i dużo o nas słychać, ale nie potrzebujemy wielkich billboardów. Ludzie wracają do nas i to w naturalny sposób, polecając nas innym. - wyjaśnia właścicielka, Magdalena Makowska.

Pomysłodawcami Kalevali są Magdalena i Michał Makowscy, którzy postanowili tchnąć nieco Finlandii w klimat Borowic. Udaje się im na tym polu odnosić spore sukcesy. Oryginalna wioska została w zeszłym roku nominowana do podróżniczego Oscara, czyli nagrody World Travel Awards jako jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji turystycznych na świecie. Malutki czerwony domek i fińskie flagi. Kawałek północnej Europy w Borowicach Justyna Orlik - W tamtym roku dostaliśmy pierwszą nominację i było to dla nas ogromne wyróżnienie. Warto dodać, że polska atrakcja pojawiła się po raz pierwszy w konkursie. W tym roku zostaliśmy nominowani po raz drugi i postaramy się o wsparcie Polskiej Izby Turystyki w promowaniu tej informacji, żeby jak najwięcej osób z Polski miało możliwość zagłosowania na Kalevalę. - tłumaczy właścicielka.

Makowscy nie spoczywają na laurach i wciąż wpadają na pomysły nowych eventów, które mają za zadanie uatrakcyjniać klimat maleńkiej wioski w Borowicach. Niedawno odbył się u nich koncert zespołu Apocalyptica, a 11 sierpnia (piątek) o godzinie 20.00 czeka nas kolejne muzyczne wydarzenie z udziałem Ralpha Kamińskiego. Cena biletu wynosi 119,00 zł i można go kupić w przedsprzedaży.

Lapońska wioska Kalevala. Zwiedzanie i cennik biletów 2023

Skandynawska atrakcja w sercu Karkonoszy jest otwarta na gości, ale z uwagi na obecność zwierząt nie ma możliwości zabrania własnych. Zwiedzanie odbywa się w soboty i w niedziele (dwa wejścia dziennie) o godzinach 12:00 i 14:00. Bilety są dostępne w sprzedaży na miejscu. Ceny biletów: bilet ulgowy, który dotyczy dzieci od 3 roku życia oraz młodzieży do 18 roku życia - 25 zł

bilet normalny - 30 zł Gadżety z ulubionymi postaciami z bajek można znaleźć na każdym kroku Justyna Orlik

Spanie w luksusowym namiocie to nietypowa atrakcja turystyczna. Noclegi w Kalevali są bardzo popularne

Niewiele jest w bazie serwisu Booking obiektów, które mogą pochwalić się niemal maksymalną notą od klientów. Kalevala zdobyła 9,9 gwiazdek, a bywalcy podkreślają niesamowity klimat tworzony przez właścicieli. Miejsce trudno zarezerwować online, więc najlepiej telefonować bezpośrednio do właścicieli z pytaniem o wolny termin.

Kalevala to miejsce, które można zwiedzić, przyjechać tu na warsztaty z dzieciakami oraz przenocować w niestandardowym miejscu. Makowscy są nauczycielami i podkreślają, że praca z najmłodszymi to część tej działalności, do której podchodzą najbardziej ambicjonalnie, a jak informują Internauci - właściciele mogą godzinami opowiadać o Finlandii i posiadają olbrzymią wiedzę. Kilka namiotów, w których można przenocować, jeśli zagościcie w Borowicach Justyna Orlik

Wodospad Jodłówki nie jest ani największym, ani najwyższym wodospadem w Karkonoszach, ale warto przyjrzeć mu się z bliska

Spacer pod górę, który zajmuje ok. 25 minut zaczynamy czarnym szlakiem, który nie jest specjalnie wymagający. Do wodospadu, który znajduje się w Dolinie Jodłówki trzeba przedostać się przez momentami zarośnięty teren, ale warto. Odważni mogą zamoczyć tu stopy, a nawet całe ciało bez obaw, że ktokolwiek będzie ich podglądał, bo w tym miejscu praktycznie nie ma turystów, podobnie jak na szlakach skąd Drogą Chomontową można dojść do Kaskad Myi. Na całej długości można spotkać mniejsze i większe kaskady. Ta jest najwyższa Justyna Orlik W lesie ukryte są także przedwojenne studzienki, przez które przepływa woda. Po ich otwarciu można zejść do środka, a z góry widać jak działa mechanizm. Pokrywa została wyprodukowana w wałbrzyskiej fabryce RUDOLPH WARMBT ARMATURENFABRIK WALDENBURG SCHLES. Przedwojenna studzienka z wałbrzyskiej fabryki w Borowicach Justyna Orlik Zobaczcie, jak wyglądają Borowice i czy można zakochać się w nich od pierwszego wejrzenia?

Jak dojechać do Borowic? Mapa

Borowice to niewielka wieś w powiecie karkonoskim, które lezy niedaleko Podgórzyna. Kiedy znajdziemy się już w okolicy zabytkowego tramwaju, musimy odbić w lewo przez mostek, a następnie około 3 km w górę malownicza trasą aż dojedziemy do Borowic. Z Wrocławia to około 130 km i łącznie 2,5 godziny jazdy samochodem Tak dojedziesz do Borowic i Fińskiej Wioski w sercu Karkonoszy