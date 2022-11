Jedyny w Polsce Dom Modlitwy to prawdziwa perła architektury i sztuki. Można go odwiedzić w Łomnicy

Dom Modlitwy symbolem wolności religijnej

Historia Domów Modlitwy rozpoczyna się w roku 1742, kiedy to król pruski Fryderyk Wielki wydał dekret o tolerancji religijnej. Przez czternaście lat, do roku 1756 na Dolnym Śląsku powstało około 200 takich obiektów. Zazwyczaj budowane były w pobliżu kościołów katolickich i stanowiły świątynię, bez wieży, dla ewangelickich wiernych.

Po wojnie trzydziestoletniej restrykcyjna polityka przywracania katolicyzmu prowadzona przez habsburskiego cesarza doprowadziła do likwidowania ewangelickich gmin oraz odbierania im kościołów. Protestanci mogli uczęszczać jedynie do trzech kościołów pokoju, z których dwa, jeden a Świdnicy a drugi w Jaworze, przetrwały do dnia dzisiejszego. Na początku XVIII wieku zezwolono na sześć kościołów łaski, jednak to było dalej za mało, aby umożliwić wszystkim protestantom uczestniczenie w nabożeństwach.

Gdy pruski król Fryderyk Wielki zdobył w latach 1740/42 Śląsk nie zamierzał oddać ewangelikom odebranych świątyń, natomiast zadecydował o budowie tzw. domów modlitwy, ze szkołą i domem parafialnym, o ile tylko gmina była w stanie zapewnić finansowanie ich i utrzymanie pastora i nauczyciela. Łącznie powstało 212 domów modlitwy, co zapoczątkowało dwustuletnią "Śląską Tolerancję". Jednym z takich domów powstał w Rząśniku w Górach Kaczawskich, w gminie Świerzawa.