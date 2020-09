Jelenia Góra: 25- latka próbowała popełnić samobójstwo. Uratowali ją policjanci

Policjanci niezwłocznie pojechali we wskazane miejsce.Sprawdzali miejsca wybierane przez desperatów, w których to podejmowali próby odebrania sobie życia. Przez cały czas próbowali się do niej dodzwonić. Po pewnym czasie kobieta odebrała, wówczas funkcjonariusz próbował nakłonić ją, aby wskazała miejsce, w którym się znajduje. Policjant przez cały czas z nią rozmawiał i w końcu kobieta opisała miejsce, gdzie była. W międzyczasie w poszukiwania desperatki włączył się kolejny patrol.

Kiedy policjanci ją odnaleźli, kobieta siedziała pod drzewem z przewieszoną linką na szyi. 25-latka była w złej kondycji psychicznej i fizycznej. Poinformowała, że próbowała popełnić samobójstwo. Jeden z funkcjonariuszy wziął ją na ręce i wyniósł z lasu, a następnie przekazał pod opiekę lekarzy.