Jelenia Góra: Chciał popełnić samobójstwo. Został znaleziony w zaparkowanym samochodzie OPRAC.: Justyna Orlik

fot. ilustracyjne pixabay

Jeleniogórscy policjanci nie dopuścili do popełnienia samobójstwa przez 37-letniego mężczyznę. Został on znaleziony przez funkcjonariuszy w nocy w samochodzie, w złym stanie psychicznym. Dzięki szybkiej reakcji policjantów udało się nie dopuścić do targnięcia się desperata na własne życie. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafiła pod opiekę lekarzy.