Jelenia Góra: Miał w samochodzie narkotyki. Prawdopodobnie prowadził też pod ich wpływem

Funkcjonariusze z KMP w Jeleniej Górze, w Siedlęcinie na ul. Topolowej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Seat. Kierującym okazał się 40-letni jeleniogórzanin. Podczas czynności mężczyzna dziwnie się zachowywał. Był pobudzony i wyraźnie zdenerwowany. Jego zachowanie wskazywało, że mógł on być pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna przyznał się, że zanim wsiadł za kierownicę zażywał metamfetaminę. Ponadto posiadał on również ten narkotyk. Po sprawdzeniu okazało się, że 40-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, jak również tablice rejestracyjne należały do innego pojazdu.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Jeleniogórzanin trafił do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że mężczyzna kierował pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających odpowie on również za to przestępstwo.

źródło: KMP w Jeleniej Górze