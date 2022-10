Jelenia Góra miała ulicę Adolfa Hitlera. Gdzie się mieściła i jak nazywały się inne? Wielokrotnie zmieniały swoje nazwy

Nazwy ulic w Jeleniej Górze zmieniały się nie tylko po wojnie

Wiele nazw ulic zmieniono tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, ale niektóre z nich nazywają się dziś inaczej również z uwagi na upadek Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i postaci, które były nierozerwalnie z nią związane. Do dziś zresztą powstają ciągle nowe, a o ich nazwach często decydują sami mieszkańcy, bo nadawanie brzmienia jakiejś ulicy leży w gestii samorządów.

Wiele nowych nazw ulic pojawiło się w Jeleniej Górze wraz z początkiem nowego roku. Jednym z jej patronów jest Tadeusz Mazowiecki. Tabliczka z jego nazwiskiem została ustawiona na wybudowanej obwodnicy Maciejowa pomiędzy ulicą Wrocławską a Rondem 4 Czerwca. Nowe nazwy pojawiły się też w Cieplicach. Na wniosek Archiwum Państwowego we Wrocławiu i jeleniogórskich organizacji powstała ulica Eugena Füllnera, właściciela fabryki maszyn papierniczych w Cieplicach, projektanta urządzeń papierniczych i filantrop. Właściciel jednego z największych przedsiębiorstw w Niemczech wybudował kolonię mieszkaniową dla ponad 70 rodzin oraz utworzył specjalny fundusz ubezpieczeniowy dla osób poszkodowanych w wypadkach. Założył także przedszkole z placem zabaw i bibliotekę. Ciekawostka jest fakt, że każda osoba po 20 latach pracy otrzymywała od Füllnera złoty zegarek, a po 25 latach złoty łańcuch. Przedsiębiorca nigdy nie doczekał się potomstwa, a to, co zbudował sprzedał koncernowi maszynowemu Linke-Hoffman-Lauchhammer AG. z Wrocławia.