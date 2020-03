Jelenia Góra Na Wynos: sprawdź, które lokale gastronomiczne przygotują dla Ciebie jedzenie! [ZDJĘCIA]

Restauracje, bary i puby nie są obecnie miejscami spotkań. Obecna sytuacja epidemiologiczna na to nie pozwala. Nie oznacza to jednak, że nie możemy zjeść naszego ulubionego dania. Zobacz, które lokale gastronomiczne oferują odbiór osobisty lub dostawę do domu.

Ekonomiczna Pomarańcza Agnieszka Szumilak ul. Nowowiejska 3. Telefon 604-820-698 ,

Prowadzimy obiady na wywóz od poniedziałku do piątku czekamy na zamówienie od 09.00-12.00 cena 16 zł za osobę Perła Zachodu Gościniec PTTK, telefon 509-841-000 ,

W naszej restauracji każdy znajdzie coś smakowitego dla siebie, serdecznie zapraszamy na desery, pierogi, bigosy, mięsa, pieczenie. Grande Roma ul. Gimnazjalna 2 Cieplice. www.granderoma.com.pl,

Dowóz dań oraz odbiór na miejscu. Telefon 665-163-087 W naszej ofercie znajduje się: pizza, dania obiadowe, makarony, sałatki oraz napoje. "Pierogarnia z Gitarą i Piórem" Tel. 789-093-292 Otwarte od pon do pt w godz 10-17 , w sob 10-15

Prowadzimy sprzedaż naszych pierogów ciepłych gotowych do zjedzenia lub zimnych do przechowywania w lodówce lub zamrożenia. Wszelkie informacje codziennie na naszym Facebooku. Gawełczyk Bary Restauracyjne. Prowadzimy działalność gastronomiczną na terenie Jeleniej Góry oraz okolic.

Kuchnia Polska ( Mięsa, Pierogi, Dania wegetariańskie, naleśniki itp.) Tel. 792-030-733

Przyjmujemy zamówienia od pon-sb od 9-14. W menu mogą znaleźć Państwo kuchnie Polską, ale również wegetariańską, codziennie do wyboru 2-3 zupy oraz 5 drugich dań z różnymi dodatkami. Można zamawiać w opakowaniach ekologicznych. Cena zestawu zupa + drugie danie 17 zł. Sklep internetowy znajduje się na naszej stronie www.obiady.jgora.pl

Restauracja Lord Lounge jest otwarta na dowozy i odbiór własny w godzinach 11-22. Nasze menu można znaleźć na www.restauracjalord.pl, oraz na portalach pyszne.pl, pizza portal oraz Glovo. Dowozimy zarówno na terenie Jeleniej Góry jak i w dalszych lokalizacjach. W trosce o Państwa bezpieczeństwo wprowadziliśmy tzw. "DOSTAWĘ BEZ KONTAKTU". Przyjmujemy zamówienia również telefonicznie pod numerami: 570-581-896 , 573-000-504

Piwiarnia Warka. Serwowane dania to pizze, makarony, sałatki, dania obiadowe.

Piwiarnia Warka Plac Ratuszowy 11 tel. 756453000. Love Krove Lody Naturalne. Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 17/18,

CZYNNE OKIENKO sprzedające na WYNOS. Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00. Płatność KARTĄ lub BLIKiem.

Możecie dzwonić pod nr 601-420-310 i zamawiać, płacić BLIKiem przez telefon lub kartą przy odbiorze. W tym czasie przygotujemy zamówienie i tym samym skrócimy czas odbioru. Na wynos należycie spakujemy Wam wszystko co sobie życzycie: Lody, kawę, makaroniki czy ulubione ciasta. Oczywiście, lody w wafelkach i kubeczkach są w sprzedaży.

Doner Kebab , Ul. Grunwaldzka 41 , Jelenia Góra, www.doner-kebab.pl , numer tel 697-507-697. Wydawanie zamówień przez okienko lub na dowóz. Sugerujemy płatność kartą. Restauracja u Przyjaciół ul. Borówkowa 8, Telefon kontaktowy: 578-360-890

Od poniedziałku zaczynamy zbieranie zamówień na domowe staropolskie obiady, które będzie można odbierać od wtorku 17.03.2020 od godz. 14:00 w restauracji.

Przy zamówieniach powyżej 10 obiadów możliwy dojazd pod wskazany adres na terenie Jeleniej Góry oraz pobliskich miejscowości do 5km. MENU na przyszły tydzień

Wtorek: Pomidorowa z ryżem / schab panierowany / puree ziemniaczane/ surówka

Środa: Ogórkowa / spaghetti bolognese

Czwartek: Kapuśniak / sznycel wieprzowy z jajkiem sadzonym / ziemniaki czosnkowe / surówka

Piątek: Grochówka / ryba / ryż z warzywami

Sobota: Barszcz czerwony / penne carbonara

Niedziela: Rosół z makaronem / udko z kurczaka / ziemniaki opiekane / surówka

Zupa 9zł, II danie 18zł Zestaw 25zł

Przy zamówieniu większych ilości dla firm oraz instytucji ceny ustalane są indywidualnie.

„Pod Batutą Śniadania, Lunch, Kawa” śniadania i drugie śniadania na wynos i z dowozem

Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 25 Tel. 792-995-665 ,

Kanapki również na ciepło, sałatki, owsianki, smoothie, koktajle na bazie świeżych owoców i warzyw.

Zamówienia od godz. 7.00

Club Sushi . W Jeleniej Górze funkcjonuje od 5 lat na Placu Ratuszowym. Otwarta jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 12 do 21. Posiadamy również stronę www.clubsushi.pl . Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Numer do restauracji 753-000-260 Pizzeria Roma ul.Wiejska 4d Strona www.granderoma.pl. Dowozimy dania od godziny 11:00 do 21:00 pizza, dania obiadowe, sałatki, naleśniki, makarony, od poniedziałku do piątku zestawy dnia.

Telefon 607-877-878 Pizzeria Colosseum, ul. Karkonoska 1, 58-570 Jelenia Góra (Sobieszów) Telefon 75 75 548 48 ,

Strona http://pizzeriacolosseum.pl . Dowóz zamówień na obszarze Sobieszowa, Cieplic, Piechowic, Podgórzyna, Jagniątkowa i Wojcieszyc oraz odbiór na miejscu w godzinach 12.00 - 21.30.

Oferujemy smaczne pizze, makarony, risotto i sałatki.

Restauracja Drama , Wojska Polskiego 32 , Jelenia Góra. Dowieziemy lunch pod wskazany adres. Zapraszamy również do składania zamówień „na wynos”- dzięki możliwości odbioru posiłku w naszym Food Trucku szybko i bezpiecznie odbierzesz pyszny obiad, kanapkę czy doskonałą sałatkę.

Więcej informacji pod numerem telefonu 500-300-523 , Strona www.restodrama.pl PIZZERIA PALERMO. Prowadzimy sprzedaż naszych dań tylko z dostawą do klienta (na dowóz), zachęcamy do korzystania z nowej możliwości "DOSTAWA BEZ KONTAKTU", więcej informacji na ten temat https://www.palermo.jgora.pl/restauracja/pizzeria-palermo lub kontakt telefoniczny 75 75 432 95.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do płatności kartą lub online. VIKING PIZZA. Prowadzimy sprzedaż naszych dań tylko z dostawą do klienta (na dowóz), zachęcamy do korzystania z nowej możliwości "DOSTAWA BEZ KONTAKTU", więcej informacji na ten temat LINK lub kontakt telefoniczny 730-666-050.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do płatności kartą lub online.

DONER KEBAB CIEPLICE, PLAC PIASTOWSKI 19, 58-560 JELENIA GÓRA,

nr telefonu 537-777-020 , www.kebabcieplice.pl ,

Można zadzwonić ,dowieziemy ,lub przyjmiemy zamówienie na miejscu, podamy.

Menu : kebab w bułce, kebab w tortilli, box kebab, dania obiadowe, tosty, zapiekanki.

POLECAMY SIĘ OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY W GODZINACH OD 10 DO 20

Ratusz 48 to przede wszystkim fascynacja kuchnią azjatycką.

https://ratusz48.com/ , Facebook , telefon 787-041-314

Możliwy odbiór osobisty lub dowóz

Niedziela - Czwartek od 12 do 19

Piątek - Sobota od 12 do 20

Lekarze, pielęgniarki i cały personel szpitala dowóz mają za darmo, a na każde zamówienie 15% rabatu. Pizza King ul. Elsnera 3D, Jelenia Góra Telefon 730-904-050

Oferujemy dowóz makaronów i pizzy do klienta.

Ogranicz ryzyko do minimum. Temperatura w naszym piecu to ponad 300 stopni. Możliwy odbiór osobisty.

www.pizzaking.com.pl.

PIZZERIA GAZOWNIA UL.POCZTOWA 8 JELENIA GÓRA CZYNNE OD 12:00 DO 21.30 OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY WWW.GAZOWNIA.JELENIA.PL, TEL. 75 767-50-50 Sery Łomnickie –Łomnicka Hala Mleczna 58-508 Łomnica ul. Karkonoska 113 b

zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do soboty w godz. od 10:00 do 16:00.

Nasza oferta znajduje się na www.serylomnickie.pl

Można dzwonić tel. 608-554-571 lub 530-407-001 lub wysłać zamówienie mailem na zamowienia@serylomnickie.pl.

W naszej ofercie: sery kozie , krowie , owcze ( m. innymi mleko , śmietana, twarogi, sery świeże i długo dojrzewające , pierogi ruskie z serem kozim i krowim, zupa chrzanica na bazie koziej serwatki) miody, wina regionalne, konfitury do serów, lody na bazie koziego nabiału.

Wszystko możemy dostarczyć pod wskazany adres. Cukiernia Bristolka , bristolka.pl@gmail.com, 575-576-456, 661-263-436

DOWÓZ na terenie Jeleniej Góry oraz Okolic. Odbiór Osobisty (w Naszej Pracowni Cukierniczej, wejście od Parkingu Hotelu Europa.)

Restauracja Pasja Witolda Małcużyńskiego 4a , telefon 75 64-30-535 .Robimy na wynos pizze, sałatki, makarony, ryże w godzinach 13:00 -20:00. Zamówienia telefoniczne odbiór własny, płatność kartą, gotówką, na zmianie minimalna ilość osób żeby ograniczyć kontakt. Restauracja Marmotta , Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 30, tel. 75 64-31-425 ,

Restauracja oferuje pyszne domowe jedzenie takze na dowóz. Codziennie zupka dnia + drugie danie do wyboru.

Do tego także dania z karty, napoje Cytrynowy Pieprz Z przyczyn wiadomych i wyjątkowych nie ma możliwości obsługi gości w samej restauracji. Od 16 marca do odwołania będziemy dostarczać jedzenie do Waszych domów. Minimalne zamówienie to 50 zł. Nie wchodzimy do mieszkań. Płatność jest możliwa kartą kredytową. Po dokonaniu transakcji dezynfekujemy terminal. Koszt dowozu to 10 zł i może ulec zmianie ze względu na odległość. Istnieje możliwość odbioru zamówionego w restauracji przez przygotowane pod tę okoliczność okienko. Pracujemy w godzinach od 13:00 do 20:00 Tel: 730-242-429,

W przypadku osób objętych kwarantanną dostarczenie posiłków odbędzie się bezkontaktowo.

W takim przypadku prosimy o ustalenie szczegółów drogą mailową. mossmarcin@gmail.com

Tramp, ul. B. Czecha 2a, 58-570 Jelenia Góra Sobieszów, tel. 75 75-53-582

W okresie kwarantanny oferujemy dania na wynos jedynie z własnym odbiorem.

W godzinach 11.00-17.00 mogą Państwo zamawiać posiłki telefonicznie wg menu dostępnego na naszej stronie internetowej: www.tramp.jgora.pl Prosimy o płatności zbliżeniowe. Fresh Kebab , Jelenia Góra, ul Jasna 7 tel. 512 219 590 ,http://freshkebab-jg.pl/ dowóz na terenie Jeleniej Góry gratis przy minimalnym zamówieniu 25zł. Dalsze miejscowości też odwiedzamy. Fit Planeta/Kuchnia Polska oferuje dowóz dań oraz odbiór na miejscu w godz 10:00-18:00 od poniedziałku do soboty. tel. 781-706-969

KOBE Grill House by American Burger , Miejsce odbioru: Plac Ratuszowy 39

Godziny otwarcia :

Poniedziałek - Czwartek 12.oo-21.oo

Piątek, sobota 12.oo-22.oo

Niedziela 12.oo-20.oo

Działamy z dowozem i odbiór osobistym

Tel. 731 010 407 American Burger , Adres odbioru : Plac Ratuszowy 39

Godziny otwarcia :

Poniedziałek - Czwartek 12.oo-21.oo

Piątek, sobota 12.oo-22.oo

Niedziela 12.oo-20.oo

Działamy z dowozem i odbiór osobistym

Tel. 577 102 300

Facebook : AmericanBurgerJG

BISTRO STACJA UL, WIDOKOWA 1, ŁOMNICA

Strona www: WWW.BISTROSTACJA.PL

Profil fb: https://www.facebook.com/bistrostacja.jg/

Nr telefonu: +48 75 75 43 924

Godziny otwarcia:

CODZIENNIE 12:00-18:00

Serwujemy: DANIA NA WYNOS: WSZYSTKIE PIZZE I SAŁATKI Restauracja Sofa pl. Ratuszowy13/14 - na dowóz , dowóz darmowy zawsze

www.sofa.jgora.pl tel. 757423851 Restauracja Blues Cafe ul. Piłsudskiego 60 - na dowóz, dowóz zawsze darmowy

www.bluescafe.pl tel. 757524702

Catering Jelenia Góra

Dowóz darmowy,

Mega dobre pierogi, gołąbki, kotlety, kluski, kopytka, inne rarytasy

Tel. 500-141-827

