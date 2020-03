Jelenia Góra: olbrzymia plantacja marihuany! Zobacz ZDJĘCIA!

Policjanci z Jeleniej Góry otrzymali informację o nielegalnej uprawie marihuany w jednym z budynków mieszkalnych na terenie Jeleniej Góry.



- W wyniku sprawdzeń funkcjonariusze ujawnili i i zabezpieczyli 196 doniczek z zielem konopi znajdujących się w różnych fazach wzrostu, 350 szt. suszących się roślin oraz znaczne ilości marihuany w różnych miejscach budynku, co potwierdziło prowadzenie nielegalnej uprawy. Plantacja znajdowała się w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w urządzenia między innymi sterującymi ogrzewaniem, oświetleniem, wentylacją, które potrzebne są do należytego wzrostu roślin- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji.

Z zabezpieczonych roślin można uzyskać około 37 kilogramów narkotyków o wartości 500 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego oraz 3 mieszkańców województwa opolskiego w wieku w wieku od 29 do 51 lat podejrzanych o uprawę ziela konopi oraz wytwarzanie znacznych ilości narkotyków. Ponadto 37-latek dodatkowo podejrzany jest o nielegalne posiadanie broni i amunicji.

Mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec 37- latka sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu.