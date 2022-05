Jelenia Góra opanowana przez studentów! Trwają Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia

Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia powracają po dwóch latach!

Klucze do miasta zostały oficjalnie przekazane przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wczoraj, w czwartek na Placu Ratuszowym. Święto studentów będzie trwać od 26 do 28 maja. Całość juwenaliowych atrakcji odbywać się będzie tradycyjnie na Błoniach Jeleniogórskich tuż pod wieżą widokową "Grzybek".

Wśród wielu możliwości studenci mogą posłuchać koncertów na świeżym powietrzy czy zjeść w punktach gastronomicznych, które rozstawiły się w miejscu trwania największej studenckiej imprezy w Jeleniej Górze.

Organizacją wydarzenia zajmują się trzy uczelnie z Jeleniej Góry:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Politechnika Wrocławska Filia Jelenia Góra

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze

Karkonoskich żaków do zabawy zachęcać mają występy takich artystów jak Malik Montana, ORGANEK czy Danzel znany z hitu "Pump it up".