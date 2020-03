Jelenia Góra: pogotowie ratunkowe apeluje o pomoc. Brakuje środków ochrony!

To nie jest łatwy czas dla wszystkich. Ale jeśli pogotowia nie będą miały środków, które pozwolą uchronić pacjentów i personelu, nie uda nam się opanować tej kryzysowej sytuacji. Jeleniogórski pogotowie ratunkowe apeluje do mieszkańców.

Szanowni Państwo,

Wobec zagrożenia jakie niesie za sobą pandemia koronawirusa COVID 19 I troską o to, byśmy jako Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze mogli pomóc jak największej liczbie osób, zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc rzeczową lub finansową.

Wyjątkowa sytuacja z jaką mamy do czynienia powoduje, że potrzebne są niestandardowe działania także wspierające funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego.

Jeśli mogą Państwo przekazać wsparcie rzeczowe: maski ochronne, z filtrem, gogle ochronne, rękawice na potrzeby zabezpieczenia zespołów ratunkowych, będziemy wdzięczni.

Jeśli ktoś z Państwa może przekazać pieniądze – prosimy wpłacać je na konto, które Państwo widzicie poniżej.

Z tym szczególnym apelem zwracam się przede wszystkim do firm ,zakładów, mieszkańców powiatów kamiennogórskiego , jeleniogórskiego , lwóweckiego, lubańskiego.Pomóżmy zadbać o Nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie