Jelenia Góra: Poidełka dla dzieci "Wodniczek" pojawiły się już w szkołach. "Nasza woda jest smaczna i zdrowa" OPRAC.: Justyna Orlik

Wodnik uruchomił w jeleniogórskich szkołach osiem „Wodniczków”. Co to takiego? To nowoczesne poidełka, z których można bezpiecznie czerpać i pić wodę. Pierwszy spółka zamontowała w Termach Cieplice, pozostałe już wyłącznie w placówkach oświatowych. W planach są kolejne.