Jelenia Góra: Potężna ilość narkotyków znaleziona u 34-latka. Dawał je też swojej dziewczynie OPRAC.: Justyna Orlik

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę w związku z posiadaniem przez niego znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzieleniem. W trakcie czynności, w których uczestniczył pies do wykrywania narkotyków zabezpieczyli marihuanę, metamfetaminę, MDMA, także prekursory do produkcji środków odurzających. Z zabezpieczonych narkotyków łącznie można uzyskać ponad 11 tysięcy porcji handlowych. Ponadto mężczyzna również udzielał narkotyków swojej partnerce. Teraz za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Został już tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.