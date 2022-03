Jelenia Góra: Potrącił kobietę i zbiegł z miejsca wypadku. 30-latek to także seryjny złodziej OPRAC.: Justyna Orlik

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 30-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna kierując pojazdem osobowym potracił przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę, a następnie uciekł z miejsca nie udzielając jej pomocy. Ponadto policjanci ustalili, że ma on jeszcze na koncie przestępstwa przeciwko mieniu, których dopuścił się w styczniu br. w Jeleniej Górze oraz na terenie powiatu karkonoskiego. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.