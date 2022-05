Jelenia Góra: Prestige przy Bramie Wojanowskiej. Kultowy sklep, a w nim buty tylko dla odważnych? Co tu jeszcze kupimy? Justyna Orlik

Sklep z bibelotami istniał tu "od zawsze", ale od 4 lat ma nowego właściciela, który sprowadza rzeczy z Włoch oraz niepowtarzalne produkty, którymi można udekorować dom. We wnętrzu sklepu znajdziemy osobny dział z męskimi butami. Modele są naprawdę zaskakujące i wyróżniają się kolorami i krojem. W środku znajdziemy pomocne ekspedientki i oryginalny wystrój, dzięki czemu przeniesiemy się w czasie do lat 20. ubiegłego wieku. Zobaczcie, co można kupić tuż przy Bramie Wojanowskiej.