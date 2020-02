Jelenia Góra: Prezydent miasta podziękował za ujęcie sprawcy

Policjanci zatrzymali niedawno 30-latka, podejrzanego o kradzież 6 lamp fotowoltaicznych o wartości blisko 30 tysięcy złotych. Ukradł lampy z kilku ulic miasta, m.in. Lubańskiej, Cinciały oraz ks. Gniatczyka. Czynów tych dopuścił się od listopada do końca stycznia. Część skradzionego mienia sprzedał dwóm paserom w wieku 36 i 46 lat, którzy także trafili w ręce policji. Jeden z paserów zapłacił złodziejowi częściowo gotówką, a częściowo narkotykami. 30-latek dodatkowo dopuścił się dwóch kradzieży z włamaniem do piwnic. Jego łupem padły i felgi aluminiowe o wartości około 6 tysięcy złotych.

– Gratuluję wam wytrwałości, przenikliwości i konsekwencji – powiedział prezydent Jeleniej Góry. – Wykorzystując całą swoją wiedzę, zawodową intuicję oraz służbową powinność doprowadziliście do ujawnienia i schwytania sprawców tego zdarzenia.

Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani. 30-latek trafił na 3 miesiące do aresztu, wkrótce odpowie przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci nie zdradzili, w jaki sposób wpadli na trop złodzieja, ale nie jest tajemnicą, że współpracowali w tej sprawie z operatorem monitoringu. Udało im się też odzyskać część skradzionego mienia, o wartości około 20 tysięcy złotych.

– Niech te nagrody będą dla was motywacją do dalszej pracy a dla innych wskazówką, że warto się starać – powiedział do wyróżnionych funkcjonariuszy młodszy inspektor Bogumił Kotowski, Komendant Miejski Policji w Jeleniej Górze.

źródło: UM JG